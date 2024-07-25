Мурашко признался, что ему надо похудеть

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ему нужно сбросить шесть килограммов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава профильного ведомства 25 июля принял участие в форуме «Здоровое общество». В ходе мероприятия он рассказал, что активно использует электронные устройства для отслеживания своего веса и различных функций организма.

«Мой телефон и мои приборы <...> говорят, что надо сбросить шесть килограммов», — подчеркнул Мурашко.

При этом он добавил, что большое влияние на работоспособность человека и его ощущения от жизни оказывает питание. В связи с этим министр обратил внимание на необходимость соблюдать ряд правил, включая отказ от переедания и увеличение количества овощей и фруктов в ежедневном рационе.

22 июля главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова сообщила, что экстремальные диеты приводят к замедлению метаболизма и снижают эффективность похудения. Кроме того, специалист предостерегла борющихся с лишним весом от пропуска приемов пищи. По ее словам, отказ от завтрака или ужина снижает уровень энергии и увеличивает риск переедания при следующих приемах пищи.

Ранее диетолог рассказал, как часто надо взвешиваться.