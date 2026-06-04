Обманувшая известных блогеров художница признала вину в мошенничестве

Художница Хатуна Аташян, обманувшая блогеров на миллионы рублей, признала вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что девушке предъявили обвинение по статье «Мошенничество». В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Telegram-канал 112 сообщал, что Хатуну Аташян задержали в Белоруссии после жалоб блогеров. Девушка пыталась скрыться, но ей это не удалось. Популярные блогеры обвинили ее в мошенничестве и написали коллективное заявление в полицию. Пострадавшие утверждают, что Аташян обманула их на 50 млн рублей.

Девушка связывалась с блогерами и предлагала поехать в зарубежные отели по бартеру, но за близких нужно было заплатить. После оплаты она кормила клиентов обещаниями, а потом исчезала. Так она обманула более 70 человек. Среди пострадавших — Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие.

Аташян начинала карьеру в суде, затем попала в «медиатусовку» и стала называть себя художницей. На светских вечеринках она знакомилась со знаменитостями и предлагала им «выгодный отдых».

Ранее мошенница, обманувшая россиян почти на миллиард рублей, вышла из колонии.