Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Обманувшую известных блогеров на десятки миллионов художницу задержали в Белоруссии

112: правоохранители задержали художницу Аташян, обманувшую блогеров на ₽50 млн
she.khatu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правоохранители задержали художницу Хатуну Аташян после жалоб блогеров. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По предварительной информации, Аташян задержали в Белоруссии. Девушка якобы пыталась скрыться, однако ей не удалось этого сделать. Художницу везут на допрос.

По данным 112, популярные блогеры обвинили ее в мошенничестве. Пострадавшие написали коллективное заявление в полицию. Они утверждают, что девушка обманули их на 50 млн рублей. По словам блогеров, Аташян связывалась с ними и предлагала поехать в зарубежные отели по бартеру, но за близких надо было заплатить. После оплаты девушка начинала кормить своих клиентов завтраками, а потом и вовсе пропадала. Так она обманула более 70 человек. Среди пострадавших: Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие.

В 112 узнали, что Аташян начинала свою карьеру в суде, а после попала в медиатусовку и теперь именует себя художницей. На светских вечеринках она знакомилась со знаменитостями и предлагала им «выгодный отдых».

Ранее немецкий поставщик люксовых авто обманул богатых россиян на ₽1 млрд.

 
Теперь вы знаете
Атака дронов на Петербург в день ПМЭФ, ужесточение правил техосмотра и ядовитые осьминоги на популярном курорте. Главное за 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!