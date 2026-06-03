Обманувшую известных блогеров на десятки миллионов художницу задержали в Белоруссии

Правоохранители задержали художницу Хатуну Аташян после жалоб блогеров. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По предварительной информации, Аташян задержали в Белоруссии. Девушка якобы пыталась скрыться, однако ей не удалось этого сделать. Художницу везут на допрос.

По данным 112, популярные блогеры обвинили ее в мошенничестве. Пострадавшие написали коллективное заявление в полицию. Они утверждают, что девушка обманули их на 50 млн рублей. По словам блогеров, Аташян связывалась с ними и предлагала поехать в зарубежные отели по бартеру, но за близких надо было заплатить. После оплаты девушка начинала кормить своих клиентов завтраками, а потом и вовсе пропадала. Так она обманула более 70 человек. Среди пострадавших: Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие.

В 112 узнали, что Аташян начинала свою карьеру в суде, а после попала в медиатусовку и теперь именует себя художницей. На светских вечеринках она знакомилась со знаменитостями и предлагала им «выгодный отдых».

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