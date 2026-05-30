Мошенница, обманувшая россиян почти на миллиард рублей, вышла из колонии

bitmama888/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На свободу из женской колонии освободилась бывшая участница финансовой пирамиды Smart Buyers Анастасия Фелонюк после отбытия двухлетнего срока. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина отбывала наказание в Мордовской женской ИК-2, ее осудили за мошенничество в декабре 2024 года на 3,5 года. Она отсидела два года.

SHOT уточняет, что крупная финансовая пирамида действовала с 2020 по 2021 годы. За это время аферисты выманили у россиян 915 млн рублей. По информации журналистов, Фелонюк вместе с сообщниками обращались к популярному блогеру для продвижения мошеннической схемы, обещая до 100% дохода от закупки медицинского оборудования. Блогеры за сотрудничество получали от 10 до 30% от вкладов. В результате мошеннических действий обманутыми оказались 2875 человек из 15 регионов РФ, большинство из них – жители Кабардино-Балкарии.

Фелонюк объявили в розыск и задержали в 2023 году. Ее адвокаты на суде утверждали, что организаторы пирамиды Smart Buyers перевели себе 27 млн, а их подзащитная якобы получила минимальные проценты от этой суммы. В декабре 2024 года суд приговорил Фелонюк к 3,5 года колонии: девушка признала вину и заключила досудебное соглашение.

По делу финансовой пирамиды Smart Buyers были задержаны 18 человек, в том числе пять организаторов. Всем им вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества, а некоторым фигурантам – легализацию доходов и имущества, полученных преступным путем.

Ранее россиянку осудили за создание финансовой пирамиды на 180 млн рублей.

 
