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Общество

В Госдуме призвали снимать больше сериалов о счастливых многодетных семьях

Вице-спикер ГД Кузнецова: число разводов растет из-за семейного треша в кино
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

В российском бюджете на поддержку семьи и материнства заложили более 3 трлн рублей – это важная часть политики, так как только у многодетной нации есть будущее, убеждена вице-спикер Госдумы и мама семерых детей Анна Кузнецова. Одной из причин роста разводов она, выступая на полях ПМЭФ, назвала негативный имидж семьи, формируемый медиа и кино, сообщает 360.ru.

«Почему мы удивляемся, что у нас столько разводов? Если с утра до вечера показывают разводы, ужас, треш в семьях, детей друг у друга воруют. И чему мы удивляемся?» — задалась вопросом парламентарий.

По ее мнению, важно транслировать в медиа как можно больше позитива, связанного с материнством и многодетными семьями, в том числе снимать сериалы на эту тематику. Положительной тенденцией Кузнецова назвала тот факт, что сегодня порядка 41% глав российских регионов имеют многодетные семьи и демонстрируют положительный пример.

Депутат подчеркнула, что сегодня решение о пополнении семьи зависит как от условий проживания, так и от формируемых ценностей.

«Если есть ценности, но нет условий – ребенок может родиться, но будет сложно. Если есть условия, но нет ценностей – ребенка не будет никогда», — подчеркнула Кузнецова, добавив, что параллельно с развитием инфраструктуры для комфорта многодетных семей важно работать над имиджевой составляющей.

Напомним, суммарный коэффициент рождаемости в России к 2030 году должен составить 1,6, а к 2036 году – 1,8. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, в России необходимо «принципиально сломить» существующие тренды в рамках реализации демографической политики.

До этого президент России Владимир Путин призвал популяризировать родительство и сделать его «модным» в обществе. Глава государства отметил, что россияне должны понимать ценность счастья материнства и отцовства. В связи с этим он призвал деятелей культуры делать всё, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

Ранее Путин назвал отрадным рост числа многодетных семей в стране.

 
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