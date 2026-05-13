Россиянам поставили задачу по нормам рождаемости на ближайшие 4 года

Котяков: коэффициент рождаемости в России к 2030 должен составить 1,6
Коэффициент рождаемости в России к 2030 году должен составить 1,6. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пресс-конференции в ТАСС.

«1,6 — суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году, 1,8 — к 2036 году», — сказал Котяков.

Министр подчеркнул, что в России необходимо «принципиально сломить» существующие тренды в рамках реализации демографической политики.

Коэффициент рождаемости — это относительный показатель, который измеряет уровень рождаемости в стране. Он определяется как отношение числа живорожденных детей к соответствующей численности населения. Этот показатель используется для анализа демографических процессов, сравнения уровней рождаемости в разных регионах и периодах, а также для прогнозирования демографической ситуации.

До этого президент России Владимир Путин призвал популяризировать родительство и сделать его «модным» в обществе. Глава государства отметил, что россияне должны понимать ценность счастья материнства и отцовства. В связи с этим он призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

При этом Путин добавил, что семья не должна чувствовать снижение уровня достатка после появления ребенка. По словам президента, важным является не только материальное состояние семьи, но и внутреннее, духовное благополучие родителей.

Ранее в России нашли замену слову «аборт».

 
