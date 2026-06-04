Названы самые популярные темы в СМИ и соцсетях первого дня ПМЭФ-2026

ТАСС: в первый день ПМЭФ в СМИ и соцсетях чаще всего обсуждали роботов и ИИ

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) самыми популярными темами обсуждения в СМИ и социальных сетях стали роботы и искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Согласно данным исследования, тему роботов и ИИ упомянули в социальных сетях свыше 13 тысяч раз, а в СМИ — более 6 тысяч раз. Второй по популярности тематикой в соцсетях стали дети и подростки — их упомянули 5,7 тысячи раз. Вторую позицию по упоминаемости в СМИ занял спорт и мотоспорт.

Третью строчку в рейтинге популярных тем в соцмедиа заняла новая Волга с 3,8 тысячи упоминаний. На третьем месте среди ключевых тем в СМИ — дети и подростки.

Гостей ПМЭФ встретили не только организаторы и волонтеры, но и человекоподобные роботы в смокингах. Они подходили к посетителям форума и посылали им воздушные поцелуи.

Также на стенде Татарстана в рамках ПМЭФ представили необычного робота-доставщика, украшенного элементами национального костюма.

Ранее на полях ПМЭФ прошли соревнования по конной выездке.