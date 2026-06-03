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Общество

На ПМЭФ впервые прошли соревнования по конной выездке

Спортсменка из Петербурга победила в Кубке «Росконгресса» по выездке на ПМЭФ
Shutterstock

Кубок «Росконгресса» по конному спорту прошел на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Соревнования проводились в конном клубе «Вента-Арена» в деревне Хирвости. В этом году частники мероприятия выступали в выездке. Кубок прошел в формате КЮР Большого приза.

Победительницей стала Елизавета Писарева из Санкт-Петербурга. Она выехала на манеж под песню Sweet Dreams группы Queen.

«Я не люблю ехать под классику. Классику я саму по себе люблю, но моему коню она не подходит по ходу. А Queen – весело, энергично. У нас езды всегда энергичные, это нужно подчеркивать», — отметила девушка.

Напомним, турнир по конному спорту начали проводить в рамках ПМЭФ в 2016 году. Ранее проводились соревнования по конкуру – прыжкам через барьеры. В этом году организаторы впервые решили сменить дисциплину на выездку.

Напомним, Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года пройдет XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). В расширенной программе форума заявлено 150 мероприятий.

 
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