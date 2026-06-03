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На стенде Татарстана на ПМЭФ показали робота с чак-чаком

РИА Новости: робот в тюбетейке с чак-чаком стал частью стенда Татарстана на ПМЭФ
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На стенде Татарстана в рамках Петербургского международного экономического форума представили необычного робота-доставщика, украшенного элементами национального костюма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Необычное оформление стало одной из особенностей стенда. Экспозицию республики дополнил робот-доставщик компании «Яндекс». На него надели темно-зеленую тюбетейку, украшенную традиционным национальным орнаментом.

Кроме того, робот доверху заполнен чак-чаком — одним из самых известных блюд татарской кухни.

Помимо «татарского» робота, на площадке Петербургского международного экономического форума участников встречают человекоподобные роботы в необычных образах. Так, гости форума сняли на камеры двух роботов, один из которых был одет в белую рубашку, черный костюм и кеды, в руке он нес портфель. Второй робот был в образе балерины. При этом на его плече висела красная сумка, имитирующая дизайн люксового бренда.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

Ранее стало известно, что делегаты ПМЭФ в 2026 году пересели на поезда.

 
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