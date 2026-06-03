Роботы в смокингах и балетной пачке встретили гостей ПМЭФ

SHOT: на ПМЭФ гостей встречают робот-балерина с сумкой и ее спутник в костюме

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) участников встречают не только волонтеры и организаторы, но и человекоподобные роботы в необычных образах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Очевидцы сняли на камеры двух роботов, один из которых был одет в белую рубашку, черный костюм и кеды, в руке он нес портфель. Второй робот был в образе балерины. При этом на его плече висела красная сумка, имитирующая дизайн люксового бренда.

Как отмечает SHOT, роботы подходили к гостям и посылали им воздушные поцелуи.

XXIX Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2026 году, обещает стать масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

В 2025 году форум собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что делегаты ПМЭФ в 2026 году пересели на поезда.