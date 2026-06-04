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Общество

Биохимик ответил, почему голос становится смешным после вдыхания гелия из шарика

Биохимик Ходос: голос меняется при вдыхании гелия из-за частоты колебаний
NormanCook/Shutterstock/FOTODOM

При вдыхании гелия голос становится смешным из-за частоты колебаний и скорости звука. Об этом «Москве 24» рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

Эксперт добавил, что гелий имеет другую теплопроводность, поэтому при вдыхании он забирает много энергии. В результате человеку может стать холодно. Он также подчеркнул, что вдыхание этого газа никак не вредит здоровью, так как он является самым безобидным из всех.

«Для понимания: на американских космических кораблях используется гелие-кислородная смесь, космонавты месяцами и годами дышат гелием с кислородом, и ничего не происходит. Есть специальная гелиевая смесь для погружений: аквалангисты дышат ей на больших глубинах», – отметил Ходос.

Биохимик добавил, что опасность может наступить только в случае, если взять шарик диаметром более метра и сделать 10–20 вдохов гелия или любого другого газа, не содержащего кислорода. Однако он успокоил, что в обычном шарике нет столько газа, чтобы заместить кислород в крови.

В апреле «Газете.Ru» сообщили, что российские исследователи разработали водоросли с улучшенными свойствами фотосинтеза, способные эффективно перерабатывать углекислый газ в кислород на борту космических станций.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах воздушный шарик стал причиной коллапса на ж/д путях.

 
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