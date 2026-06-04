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Общество

Хинштейн раскрыл масштабы разминированных территорий в Курской области

Хинштейн: в Курской области разминировано более 168 тысяч гектаров приграничья
Станислав Красильников/РИА Новости

В приграничных регионах Курской области было разминировано более 168 тысяч гектаров территорий. Об этом РИА Новости на ПМЭФ сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что разминировано более 880 км дорог, свыше 18 тысяч зданий и сооружений, уничтожено почти 3 млн взрывоопасных предметов.

«В общей сложности 92 населенных пункта очищены», --добавил Хинштейн.

До этого глава региона рассказал, что пропавшими без вести на сегодняшний день числятся 332 жителя курского приграничья. По его словам, 1841 житель региона, который ранее находился в реестре пропавших без вести, был найден, 1 395 из них живы.

Также Хинштейн отметил, что в прошлом году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал непростой ситуацию в приграничных регионах России. Он отметил, что помощь пострадавших жителям Курской области остается долгом властей.

Ранее Россия вернула всех граждан, захваченных ВСУ в Курской области.

 
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