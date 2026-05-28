Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей курского приграничья

Александр Кряжев/РИА Новости

Пропавшими без вести числятся 332 жителя курского приграничья. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе отчета о деятельности правительства Курской области в 2025 году перед депутатами областной думы, трансляция мероприятия велась во «ВКонтакте»

По его словам, 1841 житель региона, который ранее находился в реестре пропавших без вести, был найден, 1 395 из них живы.

Также Хинштейн отметил, что в прошлом году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.

27 мая губернатор сообщил, что четверо мирных жителей получили ранения в слободе Белая Беловского района Курской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Хинштейн уточнил, что украинский дрон ударил недалеко от поселкового магазина. Четверо мужчин получили ранения: у троих медики диагностировали множественные осколочные раны, у одного — акубаротравму. Пострадавших отправили в больницу, добавил глава региона. Кроме того, в результате налета повреждены два автомобиля.

Ранее в Курской области после атаки дрона на ж/д пути загорелся вагон с топливом.

 
