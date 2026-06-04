В Крыму из-за авиационной опасности остановили движение поездов

Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках из-за авиационной опасности. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в «Макс».

«Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности», — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 мск в пути задерживаются 12 поездов, следующих как в Крым, так и в обратном направлении. Максимальная задержка составляет пять часов.

В ночь на 4 июня Крым подвергся массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В Севастополе, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 воздушных целей. По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

При ударе при ударе по нежилым объектам Симферополя три человека получили ранения, несовместимые с жизнью, еще семь были ранены.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за сутки воздушных целей ВСУ.