Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Крыму из-за авиационной опасности остановили движение поездов

В Крыму приостановлено движение пассажирских поездов из-за авиационной опасности
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках из-за авиационной опасности. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в «Макс».

«Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности», — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 мск в пути задерживаются 12 поездов, следующих как в Крым, так и в обратном направлении. Максимальная задержка составляет пять часов.

В ночь на 4 июня Крым подвергся массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В Севастополе, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 воздушных целей. По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

При ударе при ударе по нежилым объектам Симферополя три человека получили ранения, несовместимые с жизнью, еще семь были ранены.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за сутки воздушных целей ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!