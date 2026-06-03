В Минобороны назвали число сбитых за сутки воздушных целей ВСУ

МО РФ: ПВО сбила за сутки 754 беспилотника, шесть ракет и снарядов HIMARS ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 754 беспилотника и шесть управляемых авиабомб вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что также были подавлены шесть снарядов американской РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 354 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и сбили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ обстреляли территорию Мелитопольского мясокомбината.