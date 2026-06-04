ВСУ нанесли удар по Симферополю, есть погибшие и раненые

Аксенов: в результате удара по Симферополю погибли три человека, семь ранены

В результате нанесенного по нежилым объектам Симферополя удара погибли три человека, семь человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что на месте работают экстренные оперативные службы. Глава республики выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул, что власти окажут всю возможную помощь и поддержку.

Аксенов обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой доверять только официальным источникам информации.

3 июня военный блогер Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму.

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» информировал, что станция закрыта для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Поезда из полуострова задерживаются.

Ранее беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае.