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Общество

В трех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты в трех районах Ростовской области. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах», — написал он.

По данным главы региона, информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью, заявил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Кроме того, ночью российские военнослужащие отражали налет беспилотников ВСУ на Севастополь. По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, на Северной стороне из-за упавших обломков сбитого БПЛА в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома.

Ранее глава ГРУ высказался о безопасности на ПМЭФ.

 
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