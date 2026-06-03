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Армия

В Севастополе военные отражают налет на город дронов ВСУ

Развожаев: в Севастополе идет отражение атаки беспилотников
РИА Новости

Российские военнослужащие отражают налет украинских беспилотников на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В городе работают мобильные огневые группы, в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы сбито уже семь беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, на Северной стороне из-за упавших обломков сбитого дрона в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома. Пострадавших нет.

Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, не покидать безопасных мест, об опасных находках незамедлительно сообщать экстренным службам.

2 июня Развожаев сообщил, что два украинских беспилотника сбили в Балаклавском районе Севастополя.

28 мая стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь были повреждены 45 многоквартирных и частных домов.

Ранее глава ГРУ высказался о безопасности на ПМЭФ.

 
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