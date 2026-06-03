Глава ГРУ высказался о безопасности на ПМЭФ

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сказал, что безопасности Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ничего не угрожает. Об этом сообщает Life.ru.
«Все будет хорошо», — сказал Костюков в разговоре с корреспондентом Александром Юнашевым.
3 июня член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в разговоре с газетой «Взгляд», что украинские войска атаковали дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников ПМЭФ. Он отметил, что действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».
В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 дронов. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе оказались повреждены четыре частных жилых дома.
Кроме того, атаке подвергся Санкт-Петербург. В городе в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром беспилотыне летательные аппараты атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Северной столицы.
Ранее в МИД РФ заявили, что Запад не позволяет своим гражданам участвовать в ПМЭФ.