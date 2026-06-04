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Общество

Глава Воронежской области раскрыл число беспилотников, атаковавших регион ночью

Гусев: силы ПВО уничтожили 20 беспилотников в Волгоградской области ночью
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 БПЛА», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Также ночью российские военнослужащие отражали налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, на Северной стороне из-за упавших обломков сбитого БПЛА в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома. В результате инцидента никто не пострадал.

3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ночные атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Он подчеркнул, что ответы РФ будут «носить системный характер».

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

 
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