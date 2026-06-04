Жители региона России вызвали охотоведов после ночных визитов тигра

В Хабаровском крае тигр за одну ночь побывал в двух селах, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что сначала с хищником поздно вечером встретились жители Дормидонтовки, а утром следы тигра заметили в соседней Кондратьевке недалеко от жилых домов.

Согласно публикации, местные жители вызвали охотоведов.

В начале этого года в Хабаровском крае тигр расправился с собакой. Тогда хищник тоже пришел во двор дома в поселке Долми ночью. По словам очевидца, тигр «снял с будки» собаку, задавил ее во дворе и «с комфортом» устроился в коридоре на крыльце со своей добычей. Однако скрип двери напугал животное, поэтому оно прыгнуло через забор и убежало.

А в феврале тигр расправился с 23-летним охотником в районе села Березовка. Молодой человек занимался развозкой кормов на подкормочные площадки, когда на него напал хищник. При осмотре территории тигра найти не удалось.

Ранее в минприроды Приморья объяснили, почему отловленная молодая тигрица стала конфликтной.