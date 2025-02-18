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В Минприроды Приморья объяснили, почему отловленная молодая тигрица стала конфликтной

Пойманную в Приморье конфликтную тигрицу пока не планируют отпускать на волю
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Минприроды Приморского края

В Приморье пока не планируют выпускать в дикую природу молодую тигрицу, которую отловили два дня назад в районе Дальнереченска. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное минприроды.

Соглано результатам проведенного обследования, животному 1,5 года. Оно весит 74 кг, что несколько ниже нормы. Специалисты центра «Тигр» (занимается спасением и выпуском на волю амурских тигров и других диких животных) считают, что тигрица может быть сестрой животного, отловленного в прошлом декабре в поселке Эбергард.

В минприроды отметили, что в таком возрасте котята тигров должны оставаться под присмотром матери и учиться у нее тому, как охотиться на диких животных в лесу.

«Оставшись без должной опеки, молодые тигры вынуждены были стать «конфликтными» и, заходя в поселки, добывать более доступную пищу в виде домашних животных на привязи или свободном выгуле», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас тигрица находится в вольере. Туда запустили оленя, чтобы она могла «отработать навыки охоты».

Ранее зебре по имени Рон удалось спастись при пожаре в белгородском зоопарке.

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