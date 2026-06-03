Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Число пострадавших при атаке дрона на автобус в Енакиево выросло

Минтранс ДНР: 12 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево
Минтранс ДНР

При атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Енакиево ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Об этом сообщило в своем канале в мессенджере «Макс» министерство транспорта Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Удар по рейсовому автобусу, который следовал по маршруту ПодольскСимферополь, произошел ранним утром 3 июня. В результате атаки не выжили восемь человек.

Всего зарегистрировались на рейс 53 человека. Среди пассажиров были жители разных регионов России, а также граждане Польши. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее пассажиры раскрыли подробности атаки БПЛА на их автобус в ДНР.

 
Теперь вы знаете
Новый способ фишинга — через ChatGPT. Как безобидная опция может наградить вас вредоносной ссылкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!