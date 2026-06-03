Число пострадавших при атаке дрона на автобус в Енакиево выросло

Минтранс ДНР: 12 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево

При атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Енакиево ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Об этом сообщило в своем канале в мессенджере «Макс» министерство транспорта Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Удар по рейсовому автобусу, который следовал по маршруту Подольск — Симферополь, произошел ранним утром 3 июня. В результате атаки не выжили восемь человек.

Всего зарегистрировались на рейс 53 человека. Среди пассажиров были жители разных регионов России, а также граждане Польши. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее пассажиры раскрыли подробности атаки БПЛА на их автобус в ДНР.