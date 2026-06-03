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Общество

«Шум в ушах, дым»: пассажиры раскрыли подробности атаки БПЛА на их автобус в ДНР

Очевидцы рассказали о моменте попадания БПЛА в автобус в ДНР
Таисия Воронцова/РИА Новости

Пассажиры автобуса, в который попал дрон ВСУ в Енакиево, рассказали о яркой вспышке, пожаре и других деталях произошедшего. Их слова приводит РЕН ТВ.

По словам пострадавшей по имени Наталья, она ехала вместе с матерью и спала. В какой-то момент женщина почувствовала, что ей что-то упало на голову.

«Яркая вспышка, шум в ушах, дым. Я ничего не видела. Дико кричали женщины и мужчины», – рассказала пострадавшая.

В автобусе выбило стекла, осколки посыпались на пол. Наталья бросилась к выходу босиком, по стеклам. Тем временем другие люди помогали выносить раненых. Также в салоне стал распространяться пожар.

Еще один пострадавший сидел в конце салона, куда пришелся удар. После произошедшего он не мог выбраться самостоятельно, ему помогали люди вокруг.

Инцидент произошел в ночь на 3 июня. Беспилотник атаковал автобус, следовавший из Подольска в Симферополь, в момент, когда он проезжал Енакиево.

В результате пострадали более 20 человек, из них восемь спасти не удалось.

Ранее в Курской области из-за атак дронов ВСУ пострадали два человека.

 
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