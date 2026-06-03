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Общество

В США ликвидировали мужчину, взявшего людей в заложники в банке

Мужчина, удерживавший людей в заложниках в банке в Калифорнии, ликвидирован
John Raoux/AP

Сотрудники ФБР ликвидировали мужчину, удерживавшего в заложниках нескольких человек в банке американского города Бейкерсфилд (штат Калифорния). Об этом сообщили в аккаунте местной полиции в соцсети Х.

«Ситуация с заложниками была разрешена после стрельбы с участием сотрудников ФБР», — говорится в сообщении.

Подозреваемый не выжил. Из числа заложников никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина захватил нескольких заложников в банке Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы и забаррикадировался в нем. Позднее он отпустил одного из посетителей банка. Полиция предполагала, что злоумышленник может иметь при себе взрывное устройство.

2 июня в немецком городе Дортмунд вооруженный мужчина захватил в заложники двух детей. Сначала мужчина устроил погром в ресторане, распылив перцовый баллончик и избив посетителей дубинкой. Когда на место происшествия прибыл вызванный по тревоге наряд полиции, дебошир скрылся на автомобиле. Затем он ворвался в расположенный в районе Хехстен жилой дом и взял в заложники двух детей.

Ранее таксист обезвредил вооруженного пассажира, который удерживал его в качестве заложника.

 
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