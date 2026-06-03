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Общество

В США мужчина захватил заложников в банке

Неизвестный взял в заложники несколько посетителей банка в Калифорнии
Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный мужчина захватил нескольких заложников в банке города Бейкерсфилд в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По имеющимся сведениям, неизвестный вошел в отделение банка Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы и забаррикадировался в нем. Позднее он отпустил одного из посетителей банка, но общее число заложников пока неизвестно.

Полиция предполагает, что злоумышленник может иметь при себе взрывное устройство.

В настоящее время здание банка оцеплено. На место происшествия прибыли также сотрудники ФБР.

2 июня стало известно, что в немецком городе Дортмунде вооруженный мужчина захватил в заложники двух детей. Сначала он устроил погром в ресторане, а затем ворвался в жилой дом, где находились дети. Когда полицейские прибыли к дому, преступник вышел на улицу и выстрелил в одного из правоохранителей.

10 мая сообщалось, что во Львове мужчина при виде военкомов распылил слезоточивый газ и взял в заложники ребенка.

Ранее сообщалось, что преступник, захвативший заложников в немецком банке, сумел скрыться.

 
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