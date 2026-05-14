Таксист обезвредил вооруженного пассажира, который взял его в заложники

Таксист отобрал оружие у пассажира во время погони с полицией и стал героем
В Турции таксист обезвредил мужчину, захватившего его в заложники, во время полицейской погони. Видео инцидента публикует Daily Mail.

Все произошло 11 мая в турецком Газиантепе. По данным местных СМИ, 58‑летний таксист Рамазан Йылдырым ехал на очередной заказ, когда 31‑летний Семих С. и его 36‑летняя подруга решили угнать его машину. Мужчина, который перед этим, предположительно, выстрелил в родного брата во время семейного конфликта, залез в салон с помповым ружьем наперевес и наставил оружие на Рамазана, который уже начал движение.

Злоумышленник открыл стрельбу и целился в полицейские машины во время погони, но спустя примерно 80 километров таксист разоружил пассажира. На кадрах видеорегистратора видно, как водитель перебрался на заднее сиденье, схватил оружие и выбросил его наружу, что позволило полиции начать действовать. Во время борьбы он получил травму руки, после чего ему наложили семь швов.

«Я схватил пистолет обеими руками. Я не дал ему попасть в полицейских. Когда он убрал пистолет обратно, я снова вмешался, отобрал у него оружие и выбросил его наружу», — рассказал Рамазан.

Семих был задержан и заключен под стражу на время следствия. Видеозапись с регистратора Йылдырыма широко распространились в турецких СМИ, где действия таксиста назвали героическими.

