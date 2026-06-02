В Дортмунде вооруженный мужчина взял в заложники детей

В Дортмунде мужчина разгромил ресторан, а затем захватил в заложники двоих детей

В немецком городе Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) вооруженный мужчина захватил в заложники двух детей. Об этом сообщает издание Bild.

Сначала мужчина устроил погром в ресторане, распылив перцовый баллончик и избив посетителей дубинкой. Когда на место происшествия прибыл вызванный по тревоге наряд полиции, дебошир скрылся на автомобиле. Затем он ворвался в расположенный в районе Хехстен жилой дом и взял в заложники двух детей. Когда полицейские прибыли к дому, преступник вышел на улицу и выстрелил в одного из правоохранителей.

Сейчас на месте находятся спецназ полиции и группа по проведению переговоров. Переговорщики вошли в дом и пытаются убедить преступника освободить детей и сдаться.

10 мая сообщалось, что во Львове мужчина при виде военкомов распылил слезоточивый газ и взял в заложники ребенка.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт», расположенный у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей.

Ранее грабители захватили заложников в итальянском банке и ушли через тоннель.