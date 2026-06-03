Для освобожденного митрополита Илариона нашли новое место служения

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отправил митрополита Илариона на служение в Бразилию. Об этом говорится на сайте Московской патриархии.

Отмечается, что местом служения митрополита был выбран храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс. Такое решение было принято патриархом после ситуации, произошедшей со священнослужителем в Чехии, и невозможности дальнейшего исполнения им своих обязанностей в Карловых Варах.

24 мая митрополита Илариона задержали в Карловых Варах после обнаружения в его машине «вещества белого цвета». Сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Его защита сообщила, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся «спланированной провокацией».

Спустя два дня, 26 мая, клирика и его оператора отпустили из-под стражи, не предъявив им никаких обвинений. Они были отпущены без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств.

Ранее митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах попыткой «состричь» с него деньги.