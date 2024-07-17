Митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах попыткой «состричь» с него деньги

Экс-помощник митрополита Илариона выдвинул обвинения в домогательствах против священнослужителя спустя полгода после «побега» в Японию. В качестве доказательств Георгий Сузуки предоставил аудио- и видеозаписи. Митрополит в ответ рассказал о странностях в поведении молодого человека и о женщине, которая назвалась его матерью, и вымогала у него €384 тыс. Священнослужитель настаивает, что файлы экс-помощника липовые, и готов доказать свою правоту в суде.

Странный помощник с ненастоящей матерью

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Григорий Алфеев) сообщил РБК, что Георгий Сузуки, обвинивший священнослужителя в домогательствах, и его якобы мать вымогали у него €384 тыс. Когда митрополит отказался переводить на счет указанную сумму, против него выдвинули обвинения.

По словам священнослужителя, он познакомился в Сузуки по переписке, когда был главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата (в июне 2022 года его освободили от должности и назначили митрополитом Будапештским и Венгерским). Ему поступали письма от членов Японской Церкви, в том числе и от молодого человека. Когда митрополита Илариона перевели в Венгрию, на тот момент 20-летний Сузуки вновь с ним связался и предложил стать его келейником (помощником).

К Сузуки приезжала его мать Вероника, однако, по словам священнослужителя, впоследствии выяснилось, что она не мать молодого человека. Женщина требовала оплачивать ее расходы и «под разными предлогами вымогала деньги». Во время ее приездов келейник переставал выполнять свои обязанности, из-за чего между ним и другими помощниками Илариона возник конфликт.

«Он был все время как будто зомбирован, говорил ее (матери. — «Газета.Ru») фразами. Если он не находился с ней физически, то почти постоянно общался с ней через наушник. Наконец, она уехала, а он остался. С этих пор он вообще не вынимал наушник из уха. Создавалось впечатление, что она пошагово руководила его действиями. При помощи скрытых устройств он начал регулярно записывать мои разговоры. Возможно также, вел видеосъемку скрытой камерой. Об этом я тогда, разумеется, не знал», — рассказал митрополит.

Он добавил, что в начале января 2024 года Сузуки неожиданно решил уехать якобы из-за проблем со здоровьем. При этом молодой человек попросил денег в связи с тяжелым положением семьи. Его «мать» сообщила, что сын уехал в Токио «на реабилитацию», после чего митрополит предложил выплачивать келейнику по €2 тыс. в качестве пособия для покрытия медицинских расходов. В ответ женщина якобы намекнула, что у нее и Георгия есть «большой архив материалов» о личной жизни священнослужителя, который они могут опубликовать, если им не заплатить больше денег. Вероника Сузуки попросила о переводе на свой счет €384 тыс., т.е. выплатить ежемесячное пособие по €2 тыс. сразу за 16 лет.

«Подумайте о себе, будет очень жаль, что ваша карьера закончится печально. Люди злы и все грехи церкви повесят на вас. Договор между нами важнее для вас, чем для нас. Но все будет уничтожено только после получения денег, а не до», — писала женщина священнослужителю 1 февраля.

Кража и липовые документы

Митрополит считает, что Вероника Сузуки была намерена прожить «остаток дней за его счет», поэтому «внедрила» к нему своего сына.

«Когда она поняла, что это не выйдет, разработала план, как «состричь» с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство. При этом она была категорически против того, чтобы какие бы то ни было деньги перечислялись на его счет. Даже ежемесячное пособие. Финансовая независимость могла бы дать ему и психологическую независимость от нее, а этого никак нельзя было допустить», — поделился священнослужитель.

Он также отметил, что после отъезда келейника обнаружили, что из сейфа в епархиальном доме украли ценные вещи. Когда священнослужитель обратился в полицию, там выяснили, что злоумышленник украл ключи и с их помощью открыл сейф. На основе записей с видеокамер подозреваемым стал Сузуки, его объявили в розыск в Венгрии. Полицейские выяснили и то, что молодой человек предоставил фальшивые российские водительские права, с помощью которых получил настоящие венгерские. Кроме того, он якобы был зарегистрирован на сайтах знакомств для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и регулярно посещал сайты с детской порнографией.

«Когда я все это узнал, я принял для себя решение отказаться от какой-либо материальной помощи этой семье», — заключил митрополит.

Что рассказал Сузуки

Сузуки обвинил митрополита Илариона в домогательствах 5 июля в разговоре с «Новой газетой Европа» (признана нежелательной организацией). Молодой человек заявил, что после переезда в Венгрию он жил в своей келье и виделся со священнослужителем только по работе. Однако через несколько недель митрополит предложил ему переехать в его комнату для помощи по хозяйству. Сузуки согласился.

Затем они вместе поехали во Францию, где келейник заболел. Со слов молодого человека, во время приступа жара якобы и состоялся его первый физический контакт с митрополитом. При этом сексуального акта, как рассказал Сузуки, между мужчинами не было. Он также сообщил, что действительно забрал дорогие часы и деньги на общую сумму в €30 тысяч, и подтвердил, что записывал разговоры с митрополитом, смотрел порно на телефоне и регистрировался на сайтах для знакомств людей с нетрадиционной ориентацией. Просмотр детской порнографии он отрицает.

Митрополит готов судиться с Сузуки, так как считает все обвинения ложными, а опубликованные файлы обработанными. Священнослужитель рассказал, что Сузуки «снялся с регистрации по адресу на Окинаве и его точное местонахождение в Японии неизвестно».

«Иными словами, преступник, разыскиваемый через Интерпол, находится в бегах. И только на его показаниях построены все обвинения. Я не готов обсуждать эти показания в прессе, но сделаю это в суде, когда вор будет пойман и предстанет перед судом», — заверил митрополит.

Он также задался вопросом, почему молодой человек ждал погода после «побега», прежде чем заявил о якобы имевших место домогательствах. Митрополит уверен, что «мать» мешает Сузуки зарабатывать деньги честным путем, а сама не работает, и утверждает, что женщина «долгие годы состояла в духовной связи» с иеромонахом Сергием Романовым, которого отлучили от церкви. Его обвиняли в склонении к самоубийству, самоуправству, нарушении права на свободу вероисповедания, возбуждении религиозной вражды. Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы в 2021 году, а в 2023 — еще к семи.