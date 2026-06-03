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Общество

В Новосибирской области произошел пожар в частном секторе

МЧС: в Новосибирской области загорелись частные дома на 1,5 тыс квадратах
Антон Великжанин/РИА Новости

В городе Обь Новосибирской области огонь охватил частные дома и хозяйственные постройки на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, пожар удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров. Его тушение осложняется отсутствием противопожарных разрывов и большой пожарной нагрузкой.

1 июня в подмосковном Звенигороде загорелся многоэтажный жилой дом. Огонь вспыхнул во время ремонтных работ и распространился на кровлю. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 80 человек.

2 июня пожар произошел в таунхаусе в селе Калинино в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Глава района Елена Егорова в своем Telegram-канале заявила, что взяла на контроль ситуацию с возгоранием в жилом доме. По предварительной информации, пламя повредило около 10 квартир. Несколько семей с детьми были эвакуированы в безопасное место.

Ранее частный дом в Иркутской области сгорел из-за пауэрбанка.

 
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