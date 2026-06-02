В Абакане рядом с аэропортом сгорел таунхаус

Около 10 квартир сгорели при пожаре в таунхаусе около аэропорта Абакана

Пожар произошел в таунхаусе в селе Калинино в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В ведомстве рассказали, что информация о возгорании поступила утром. На место происшествия были направлены огнеборцы, а также медики, правоохранители и работники электрических сетей.

«На тушение пожара задействовали девять единиц техники и 35 человек личного состава МЧС России», — уточняется в публикации.

Глава района Елена Егорова в своем Telegram-канале заявила, что взяла на контроль ситуацию с возгоранием в жилом доме. По предварительной информации, пламя повредило около 10 квартир. Несколько семей с детьми были эвакуированы в безопасное место.

Telegram-канал «ЧП Хакасия | Абакан | Черногорск | Саяногорск» пишет, что здание сгорело почти полностью. Как сообщили подписчики, речь идет о таунхаусе «Добрый мир», расположенном в районе Международного аэропорта Абакан имени В. Г. Тихонова.

1 июня в подмосковном Звенигороде загорелся многоэтажный жилой дом. Огонь вспыхнул во время ремонтных работ и распространился на кровлю. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 80 человек, на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее частный дом в Иркутской области сгорел из-за пауэрбанка.