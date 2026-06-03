Два мигранта упали с 20 этажа на московской стройке и не выжили

«МК»: в Москве два мигранта не выжили, упав с 20 этажа на стройке

В Москве двое мужчин в возрасте 36 и 37 лет не выжили, упав с высоты на стройке. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 2 июня на стройплощадке, расположенной на Веерной улице. Двое рабочих-мигрантов упали с высоты 20-го этажа — в результате оба получили травмы, несовместимые с жизнью. В данный момент детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве на рабочих рухнули стройматериалы. В результате пострадавшие не выжили. После инцидента столичная прокуратура организовала проверку.

Ранее в Астрахани рабочий не выжил, когда башенный кран на стройке опрокинуло ветром.