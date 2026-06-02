Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Гособвинение просит назначить 6 лет экс-полицейскому по делу Baza

Прокурор просит 6 лет для бывшего полицейского по делу журналистов Baza
Shutterstock/FOTODOM

Сторона гособвинения просит шесть лет колонии бывшему полицейскому Александру Аблаеву, обвиняемому в получении взяток от журналистов телеграм-канала Baza и превышении должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС.

«Прошу признать Аблаева виновным и окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 201 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 4 года», — сказал прокурор.

15 апреля этого года Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста главному редактору Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. Мера будет действовать до 20 июня текущего года.

24 июля прошлого года главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову заключили под стражу. Их обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!