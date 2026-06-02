Гособвинение просит назначить 6 лет экс-полицейскому по делу Baza

Прокурор просит 6 лет для бывшего полицейского по делу журналистов Baza

Сторона гособвинения просит шесть лет колонии бывшему полицейскому Александру Аблаеву, обвиняемому в получении взяток от журналистов телеграм-канала Baza и превышении должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС.

«Прошу признать Аблаева виновным и окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 201 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 4 года», — сказал прокурор.

15 апреля этого года Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста главному редактору Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. Мера будет действовать до 20 июня текущего года.

24 июля прошлого года главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову заключили под стражу. Их обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.