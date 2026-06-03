Беглов заявил о планах открытия неба Петербурга для гражданских дронов

Власти Санкт-Петербурга проработали планы открытия воздушного пространства для гражданских беспилотников с учетом интересов госструктур и служб. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в разговоре с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«Готовим создание двух посадочных площадок, испытательного полигона, регионального оператора БАС. Формируем технологические и управленческие решения, которые в ближайшей перспективе планируется масштабировать на всю Россию», — заявил градоначальник города на Неве.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что применение робототехники и беспилотников открывают новые возможности для транспортной отрасли. Роботы и дроны приходят на смену рутинным процессам в аэропортах, на вокзалах, в складских пространствах, терминалах, считает глава государства. Кроме того, в городах небольшие роверы применяются в качестве средств доставки так называемой последней мили, добавил российский лидер.

31 марта Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток».

Ранее сообщалось, что Минтранс с 2027 года разрешит использовать беспилотные автомобили в России.