В России через два года выпустят беспилотники на дороги

Минтранс разрешит с 2027 года использовать беспилотные автомобили в России

К 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили. Об этом сообщает Минтранс РФ.

«Ключевым инструментом в этом процессе (создания единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта) станет дорожная карта — документ, разрабатываемый по поручению зампредседателя правительства России Виталия Савельева», — уточнили в Минтрансе.

Также сообщается, что планирование мероприятий позволит выпустить беспилотные машины на дороги общего пользования в течение двух лет. Тесты таких грузовых автомобилей прошли успешно, но еще предстоит доработать технологии и согласовать правила.

До этого на подмосковной ЦКАД запустили движение грузовиков, которые будут работать в полностью беспилотном режиме. В 2023 году грузовые высокоавтоматизированные автомобили начали ездить на дороге М-11 «Нева». При этом в следующем году планируют запустить их движение и на М-12 «Восток».

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