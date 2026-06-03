Более 40 рейсов задержаны в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково более чем на два часа задерживаются 42 рейса, с запасных аэродромов ожидают вылета еще 12 бортов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В ночь на 3 июня прием рейсов был приостановлен. В 2:50 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

«Обстановка в терминале спокойная. Пассажиры, ожидающие вылета, обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам», — говорится в заявлении.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Резкий рост жалоб был зафиксирован в 1:20. В общей сложности о сбоях сообщило около 135 тыс. человек.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО перехватили 50 беспилотников. Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом.