Преступник, захвативший заложников в банке в Германии, сбежал

Захвативший заложников преступник в банке на западе Германии сумел скрыться. Полицейская спецоперация завершена, пострадавших нет, сообщает Bild.

«Для сил на месте происшествия операция в Volksbank завершена. Здание банка было полностью обыскано, сообщил представитель полиции. Преступника найти не удалось. Когда именно он покинул банк, неизвестно», — сообщает издание.

Сообщается, что когда спецназ вошел в банк, нападавшего там уже не было. Внутри нашли только двух заложников — они не пострадали и были заперты в отдельном помещении.

Полиция считает, что подозреваемый больше не находится рядом с банком. Портрета или описания его внешности пока нет. Поиски продолжаются.

Захват заложников случился в пятницу, 8 мая, в немецком городе Зинциг в отделении банка Volksbank. Утром к учреждению прибыл инкассаторский автомобиль: один из его сотрудников вышел, чтобы зайти в здание. В этот момент неизвестный перехватил водителя и начал ему угрожать. В результате водитель инкассаторской машины оказался в заложниках внутри здания банка.

