Украинец при виде военкомов распылил слезоточивый газ и взял в заложники ребенка

Во Львове мужчина взял в заложники 13-летнюю девочку, когда заметил патруль ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Об этом пишет «Страна.ua».

Издание уточняет, что это случилось на улице Кавалеридзе. 43-летний местный житель распылил слезоточивый газ, схватил девочку и приставил нож к ее шее.

В публикации говорится, что полицейские и сотрудники ТЦК ее освободили. Девочка не пострадала. Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

В апреле в Одессе группа подростков напала на военкомов и отбила у них мужчину, которого пытались насильно мобилизовать. На кадрах с места происшествия видно, как трое представителей ТЦК повалили украинца на землю. Заметившие это очевидцы, включая подростков, подбежали толпой, набросились на военкомов и отбили у них мужчину. Водитель ехавшего мимо автомобиля, который и снял видео, попросил сотрудников ТЦК отпустить украинца. В ответ один из военкомов нецензурно выругался.

Ранее военкомы мобилизовали жениха и сорвали свадьбу в Одессе.