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Общество

В аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания

Росавиация: изменения расписания возможны в аэропорту Калининграда
Михаил Голенков/РИА Новости

В авиагавани Калининграда ожидаются изменения в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области. Об этом сообщила Росавиация.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области повлияли на возможность применения воздушных трасс для рейсов в и из Калининграда. В связи с этим в аэропорту Храброво могут произойти корректировки в расписании», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

3 июня в 3:38 мск в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на полеты.

2 июня аэропорт Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Уточняется, что ограничения вводились в связи с временным запретом на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках.

 
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