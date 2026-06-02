В Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках

Минобороны: средства ПВО за день сбили 158 БПЛА над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

В публикации отмечается, что беспилотники были сбиты в промежутке с 8:00 до 20:00 мск.

Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 154 703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 10 военных предприятий в Киеве.