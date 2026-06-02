В Московской области водитель сбил троих детей

РЕН ТВ: трое детей пострадали в ДТП с самокатом в Московской области

В Московской области водитель Toyota RAV сбил троих детей, которые ехали на одном самокате. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, все пострадавшие 2013 года рождения. Их доставили в больницу с разными травмами. У двоих детей врачи диагностировали перелом лодыжки и копчика. У третьей пострадавшей — ушиб крестца, уточняет источник.

До этого в Московской области четырехлетний ребенок пострадал из-за столкновения с подростком на электросамокате. Инцидент произошел в городе Люберцы. Подросток ехал на электросамокате и сбил ребенка. Информации о состоянии пострадавшего нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

28 мая в Химках фургон сбил ребенка, переходившего дорогу. 63-летний водитель «Фольксвагена» двигался по проезжей части, а 11-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить. Ребенок получил тяжелые травмы. Медики пытались спасти девочку в машине скорой, но она не выжила.

