Пьяный водитель без прав сбил пешехода, переходившего дорогу в Москве

В Москве пьяный мужчина без прав сел за руль и сбил пешехода. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на Открытом шоссе. Водитель автомобиля «Хендэ», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пешехода, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Сразу после аварии автомобилист скрылся с места.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Вред, причиненный его здоровью, оценили как тяжкий. Личность и местонахождение беглеца установили спустя непродолжительное время — оказалось, что у мужчины нет водительских прав. Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности по п «а, б, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

