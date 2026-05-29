Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Пьяный водитель без прав сбил пешехода, переходившего дорогу в Москве

В Москве пьяный водитель без прав сбил пешехода, переходившего дорогу
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве пьяный мужчина без прав сел за руль и сбил пешехода. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на Открытом шоссе. Водитель автомобиля «Хендэ», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пешехода, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Сразу после аварии автомобилист скрылся с места.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Вред, причиненный его здоровью, оценили как тяжкий. Личность и местонахождение беглеца установили спустя непродолжительное время — оказалось, что у мужчины нет водительских прав. Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности по п «а, б, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Ранее фургон сбил 11-летнюю девочку в Подмосковье, она не выжила.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!