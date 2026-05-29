Фургон сбил 11-летнюю девочку в Подмосковье, она не выжила

В Подмосковье фургон сбил 11-летнюю девочку, она не выжила

ГУ МВД России по г. Москве

В Подмосковье ребенка, переходившего дорогу, сбил фургон. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 28 мая на трассе «Пикино-Поярково-Мышецкое» в Химках, когда 63-летний водитель фургона «Фольксваген» двигался по проезжей части, а 11-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. В результате водитель не успел среагировать и затормозить — произошло столкновение.

Ребенок получил тяжелые травмы. Медики пытались спасти девочку в машине скорой помощи, однако она не выжила. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Следователи выясняют прочие детали и обстоятельства случившегося.

