Подросток на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка в Подмосковье

В Подмосковье подросток на электросамокате сбил ребенка

В Петербурге четырехлетний ребенок пострадал из-за столкновения с подростком на электросамокате. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в городе Люберцы. Подросток ехал на электросамокате и сбил ребенка — информации о состоянии пострадавшего не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого 29-летний мужчина на электровелосипеде сбил 11-летнюю девочку в Петербурге, от удара оба упали на асфальт. Прибывшие на место происшествия инспекторы оказали пострадавшим доврачебную помощь, а затем обоих отвезли в больницу.

