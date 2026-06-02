Энтомолог опроверг аномальное нашествие комаров в России

Энтомолог Гниенко: комаров в этом году не больше, чем обычно

Комаров в этом году не больше, чем обычно. Никакого аномального нашествия нет, рассказал энтомолог Юрий Гниненко в беседе с изданием «Подъем».

«Никакого аномального нашествия, вспышки размножения комаров нет. Но оно немножко раньше идет, потому что у нас в мае-апреле были теплые погодные условия. Они ускорили процесс, по моим наблюдениям, недели на две. Сейчас похолодание это все притормозило. Да, может быть, насекомых немного больше, чем в средние годы, но это в пределах нормы», — сказал он.

По словам специалиста, мошка, слепни и другие кровососы тоже в этом году проснутся раньше обычного. Однако и их количество не превышает норму, подчеркнул Гниенко.

До этого сообщалось, что в Сургуте около одной из многоэтажек обнаружили «комариный апокалипсис». На кадрах запечатлено множество насекомых, осевших на подоконнике нижнего этажа.

Аномальное нашествие комаров было зафиксировано и в других реионах. По информации журналистов, полчища насекомых замечены в Подмосковье, Рязанской области, Нижегородской и Волгоградской областях, в Республике Башкортостан, а также в Свердловской и Тюменской областях. Местные жители отмечают, что в этом году «кровопийцы созрели» на 3–4 недели раньше обычного.

Ранее комар заразил жителя Курской области быстро ползающим под кожей паразитом.