В российском городе настал комариный «апокалипсис»

Нашествие тысяч комаров в Сургуте сняли на видео
Telegram-канал Ural Mash

В Сургуте настал «комариный апокалипсис» около одной из многоэтажек. Кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

«Просто комариный апокалипсис возле одной из многоэтажек Сургута», — сказано в посте.

На кадрах запечатлено множество насекомых, осевших на подоконнике нижнего этажа.

«Жесть. Это они на свет, получается [прилетели]? Фу», — сказала на видео женщина.

До этого в Орловской области в глазу женщины появился червь после укуса комара. Уточняется, что россиянка обратилась к офтальмологу с жалобами на покраснение и зуд в области глаза. У нее было ощущение, что внутри находится инородное тело. Сначала женщина списала все на воспаление. Но после осмотра врача под веком обнаружили червя. Пациентке поставили диагноз: глазная форма дирофиляриоза. Паразита экстренно достали под местной анестезией.

Заражение происходит после укуса инфицированного комара. Чаще всего черви «селятся» в глазах, реже — в легких. Если их вовремя не удалить, могут развиться абсцессы.

Ранее Роспотребнадзор назвал опасную инфекцию, которую могут переносить комары в России.

 
