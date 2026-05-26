Полчища комаров заметили в нескольких регионах России

Jim Gathany./Wikimedia Commons

В нескольких российских регионах зафиксировали аномальное нашествие комаров. Об этом пишет Baza.

По информации журналистов, полчища насекомых заметили в Подмосковье, Рязанской области, Нижегородской и Волгоградской областях, в Республике Башкортостан, а также в Свердловской и Тюменской областях. Местные жители отмечают, что в этом году «кровопийцы созрели» на 3–4 недели раньше обычного.

Энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев пояснил Baza, что нашествие насекомых связано с идеальными погодными условиями, для их размножения, которые сложились еще зимой: большое количество снега создало естественную термоизоляцию, под которой комариные личинки и яйца пережили сильные морозы. Во время весеннего таяния снега образовались тысячи временных водоемов, ставшие идеальными инкубаторами для развития насекомых, а последовавшее за этим раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания личинок в два–три раза.

По словам Китаева, комариный «всплеск» пройдет после продолжительной жары и пробуждения естественных «охотников»: лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц.

До этого россиян предупредили о том, что в нескольких южных регионах России обитают малярийные комары. В их числе – Краснодарский край, Крым, Ростовская область. Также опасные комары встречаются в Астраханской области, а Ставропольский край входит в число южных и юго-западных регионов, подходящих для Anopheles.

Ранее Роспотребнадзор назвал опасную инфекцию, которую могут переносить комары в России.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

