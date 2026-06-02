Еще один подмосковный город приостановил аренду электросамокатов

В Подольске приостановили работу сервисов аренды электросамокатов. Соответствующее решение приняли местные власти.

Согласно постановлению, деятельность кикшеринговых компаний на территории городского округа временно прекращена до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и разработки необходимых нормативно-правовых актов.

Аналогичные ограничения в отношении электросамокатов приняли и в ряде других городов Московской области. Например, на днях стало известно о введении ограничений на использование кикшеринговых сервисов в Чехове. Также в мае администрация городского округа Солнечногорск запретила прокат электросамокатов и электровелосипедов на всей своей территории.

До этого стало известно, что в 2028 году в России планируется ввести обязательную государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности.

