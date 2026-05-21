В России начнут ставить электросамокаты на учет

В России к 2028 году введут номера для электросамокатов и моноколес

К 2028 году в России планируется ввести обязательную государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности», — сообщает ведомство.

До этого стало известно, что администрация городского округа Солнечногорск в Подмосковье запретила прокат электросамокатов и электровелосипедов на всей своей территории.

Ранее в РФ решили ввести ограничения для электровелосипедов.